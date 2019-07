Enchente no Super Bock Super Rock obrigou a alterações do trânsito. Veja o mapa

O festival Super Bock Super Rock regressou à Aldeia do Meco, em Sesimbra © Rui Oliveira/Global Imagens

Foram muitas as queixas, em especial nas redes sociais, no primeiro dia de SBSR, a propósito das dificuldade de sair em transporte próprio ou coletivo, do recinto do festival que este ano regressou ao Meco.

Paula Oliveira, da organização do Super Bock Super Rock, admite as dificuldades na primeira noite do festival, mas afirma que, em reunião com as autoridades, já esta sexta-feira serão tomadas medidas para facilitar a saída do recinto.

A partir das 00h00, a circulação na estrada N377, que rodeia o recinto do festival, terá apenas um sentido, de maneira a facilitar a fluidez do trânsito, conforme explicou à TSF a responsável.

Mais de 30 mil pessoas estiveram no primeiro dia do festival para assistir a concertos de Lana Del Rey, The 1975, Jungle, Cat Power, Dino D"Santiago, Conan Osíris, entre outros.