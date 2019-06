Era uma vez....ou muitas

A TSF está a acompanhar o X Encontro de Escritores de Língua Portuguesa © Anabela Carvalho, UCCLA

Estórias, contos e cantos. Desenhos, ilustrações, gravuras. Traços, rabiscos. Um livro pode mudar-nos a vida. Leva-nos pelo mundo, seja lá o mundo que for, e onde. Desta vez, foi em Cabo Verde, na cidade da Praia. Os escritores saíram da sala da Biblioteca Nacional e foram às escolas, e os alunos viram a gente que lhes embala o sono ou lhes desperta os sentidos.

Os escritores saíram da sala da Biblioteca Nacional e foram às escolas © Anabela Carvalho, UCCLA

A história que se segue tem várias personagens que viajaram para a ilha. Tem música e tem as cores da fantasia. Tem gente crescida e gente miúda: meninos e meninas. Tem uma mala, com um gravador e um microfone, que nos revela o som das palavras e nos mostra as imagens que habitam na ponta dos dedos dos ilustradores. Se a imaginação pagasse excesso de bagagem, tinha sido bonito lá no aeroporto Nelson Mandela. Mas não há fronteiras no mundo da fantasia.

A TSF viajou a convite da UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa - e trouxe mais esta história para contar.