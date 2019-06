FEST hoje em Espinho

© créditos reservados

Esta edição do FEST é a dos 15 anos de atividade e isso para uma das vozes do festival, o programador Fernando Vasquez é uma das marcas deste ano que merece destaque, porque do novo se fez velho e isso parece ser uma contradição. Apesar da nostalgia dos 15 anos, voltam a estar no ecrã maior do FEST, em Espinho, os novos cineastas portugueses com 32 filmes, na programação de um festival que continua a querer que os novos realizadores tenham muita visibilidade, para uma programação que refere Fernando Vasquez é a mais equilibrada de sempre, como sempre dizem os programadores, confessa, mas garante que é mesmo assim, a melhor de sempre. O FEST, este ano em Espinho vai ter a Dinamarca como país em destaque. Oito dias de novo cinema e novos realizadores, um festival que junta também as oficinas e os debates e este ano essa retrospectiva de 15 anos de novo cinema, com alguns dos realizadores que passaram por Espinho a serem agora cabeças de cartaz no cinema mundial.

FEST Festival Novos Realizadores, começa hoje, segunda feira 24 de junho, em Espinho e dura até 1 de Julho.