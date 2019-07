Festival de Teatro de Almada, 36 anos

© Lucie Jansch

Se o Teatro tem um nome?1 é Brecht, mas também Bob Wilson, mas também Carlos Avilez, e também o Festival de Almada. Teresa Gafeira é este ano a diretora artística, que assume este papel, como muitos outros na vida e na Companhia de Almada. E se o espetáculo de Isabelle Huppert já está esgotado, há três estreias nacionais,O Sonho, de Strindberg, com encenação de Carlos Avilez, do Teatro Experimental de Cascais e ainda As Três Sozinhas, e depois da companhia da casa o Primo Levi. Há ainda a estreia em Portugal do Sardegna Teatro, com Macbettu, um Macbeth em língua sarda que em 2017 foi distinguido em Itália como Espectáculo do Ano pela Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, há também teatro de rua, novas companhias que querem estar no Festival de Almada, que este ano vão homenagear Carlos Avilez, homem de teatro com um percurso coerente, é o minino que Teresa Gafeira pode dizer para a escolha do homenageado desta edição do Festival. Teatro num Festival que chega à trigésima sexta edição, ainda música e dança com a Companhia Nacional de Bailado, começa a festa hoje em Almada

Festival de Teatro de Almada trigésima sexta edição de hoje até 18 de julho, em Almada, e Lisboa.