Festival MIMO lança prémio para músicos

© Octavio Passos/Global Imagens

A edição 2019 do MIMO Festival Amarante conta com uma novidade: o Prémio MIMO de Música. O objetivo é o de valorizar artistas, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, uma distinção que procura incentivar a inovação no campo da composição, originalidade, técnica e estética musical e, ainda, proporcionar a descoberta de novos talentos.

As inscrições para o Prémio MIMO de Música podem ser efetuadas em duas categorias: Música Popular para artistas e grupos de todos os tipos de criação musical que envolva a utilização da voz e Música Instrumental, para artistas e grupos de todo o tipo de criação musical feita por instrumentos musicais, programações eletrónicas e outros.

Os participantes das duas categorias concorrem em condições de igualdade em todas as etapas, não havendo prémios específicos para cada categoria.

A escolha dos vencedores vai decorrer em duas etapas: Comissão de Avaliação e Voto Popular. Depois de os trabalhos serem submetidos no site oficial do MIMO, os artistas serão avaliados por personalidades da música e pela direção do festival, que irão selecionar os seis melhores e colocar à consideração do Voto Popular.

Nesta fase, o público terá a oportunidade de participar ativamente votando no seu artista/grupo favorito. Depois do encerramento do Voto Popular, a 20 de julho, serão anunciados os vencedores do Prémio MIMO de Música e o Artista Revelação do Prémio MIMO de Música, que será escolhido diretamente pela Comissão de Avaliação.

O vencedor do Prémio MIMO da Música ganha um lugar no palco principal do MIMO Festival Amarante, no Parque Ribeirinho, e é convidado a integrar a programação do MIMO Festival Brasil, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a realizar nos próximos meses.

O Artista Revelação recebe como prémio a gravação e edição de um EP, com seis faixas, a ser lançado pela Valentim de Carvalho, uma das parceiras desta iniciativa.

Os interessados podem consultar o regulamento deste prémio e realizar a inscrição gratuitamente no site do MIMO Festival .