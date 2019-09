Por Lusa 11 Setembro, 2019 • 10:45 Partilhar este artigo Facebook

A longa-metragem "A Herdade", do realizador Tiago Guedes, é o candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro em 2020, anunciou a Academia Portuguesa de Cinema (APC).

De acordo com um comunicado da Academia Portuguesa de Cinema, o filme foi escolhido pelos seus membros para representar Portugal na categoria de Melhor Filme Internacional nos Óscares da Academia Americana de Cinema para o próximo ano.

O filme teve estreia mundial na competição oficial do 76.º Festival de Cinema de Veneza, que terminou no sábado, onde o realizador Tiago Guedes foi distinguido com o Prémio Bisato d'Oro da crítica independente para Melhor Realização.

"A Herdade", filme produzido por Paulo Branco, encontra-se agora no Festival de Toronto TIFF, marcando a primeira vez que um filme português é selecionado para a secção Special Presentations do festival.

A estreia em Portugal está marcada para o dia 19 de setembro.

Notícia em atualização