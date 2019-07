Albano Jerónimo protagoniza "A Herdade", de Tiago Guedes © DR/Leopardo Filmes

"A Herdade" , que estreia em Portugal a 19 de setembro, é um dos 21 filmes que integram a competição oficial do festival , cuja programação foi anunciada esta manhã, numa conferência de imprensa em Veneza.

O filme de Tiago Guedes, coproduzido pela Leopardo Filmes e Alfama Filmes, conta a "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, [...] fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje".

O filme é um projeto iniciado há oito anos, a partir de uma ideia do produtor Paulo Branco, com guião do escritor Rui Cardoso Martins e Tiago Guedes (e ainda a participação de Gilles Taurand).

Tiago Guedes, de 48 anos, é realizador, argumentista, encenador e responsável pelos filmes "Tristeza e alegria na vida das girafas" (2018), "Coisa Ruim" (2006), "Acordar" (2001) e "O Ralo" (1998).

Depois do Festival de Veneza, o filme viaja até ao Festival Internacional de Cinema de Toronto, que decorre entre 5 e 15 de setembro, e faz parte da Seleção Oficial do TIFF na secção mais importante, "Special Presentations".

Além de "A Herdade", a competição inclui filmes como "Wasp Network", de Olivier Assayas, "Marriage Story", de Noah Baumbach, "La verité", de Kore-eda Hirokazu, "J' accuse", de Roman Polanski, "Joker", de Todd Phillips, "The laundromat", de Steven Soderbergh, entre outros. O júri da competição oficial é este ano presidido pela realizadora argentina Lucrecia Martel.

Também "Cães que ladram aos pássaros" , de Leonor Teles, vai estar em competição em Veneza, na secção competitiva Orizzonti, sub-secção de curtas-metragens. A realizadora venceu, em 2016, o Urso de Ouro com a curta "Balada de um batráquio".

O cartaz oficial do 76.º Festival de Cinema de Veneza é da autoria de Lorenzo Mattotti © DR

O 76.º Festival de Cinema de Veneza decorre de 28 de agosto a 7 de setembro em Itália.