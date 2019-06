Génio ou Vândalo?

© créditos reservados

É anunciada com uma exposição que não é autorizada pelo artista que todos conhecem com Banksy mas ninguém sabe quem é. Estas são obras de colecionadores que são agora reunidas no mesmo teto, Alvaro Covões é o produtor da exposição, em Lisboa, que é anunciada como uma exposição como não autorizada. Um artista que ninguém sabe quem é, ou melhor que ninguém sabe quem é a pessoa, a quem chamam Banksy, a própria exposição faz a pergunta, é um génio ou um Vândalo? Quase como uma retrospetiva, de um artista a que chamam Banksy. Logo à entrada uma longa cortina como quem entra para dentro de um mundo que começa com um vídeo e vai por aí fora, instalações, originais é Banksy, na cidade.

BANKSY Génio ou Vandalo, na cordoaria nacional em Lisboa, ainda até 27 de Outubro.