Golpada no Teatro Aberto

© créditos reservados

A dramaturga alemã Dea Loher chamou-lhe Peça de Ladrões, quando a estreou há 4 anos em Berlim, mas João Lourenço e Vera San Payo de Lemos que fez a dramaturgia, acharam que golpada estava mais perto, até porque é uma palavra bem portuguesa. Dois irmãos, pobres que o pai abandonou e a mãe alcoólica não quer saber deles, querem no fundo ser felizes e ricos. Uma golpada que é neste caso um assalto a um joalharia, é a vida vivida no momento, são ladrões, sim, mas estão felizes, só que há um senhor milagre que promete ajuda-los mas são avisados, olhem lá!! pela vizinha bruxa e pelo Otto Porn realizador de cinema. Tem musica ao vivo com os próprios atores que tocam, de uma peça mais sisuda, aqui constrói-se uma ideia de vida de juventude, de agora que quer viver o momento a qualquer preço mesmo que seja a dar o golpe.

Pub Pub

Versão João Lourenço | Vera San Payo de Lemos, Dramaturgia Vera San Payo de Lemos, Encenação e cenário João Lourenço, Direcção musical Renato Júnior, Figurinos Ana Paula Rocha, Vídeo Nuno Neves, Com Ana Guiomar | Carlos Malvarez | Cristóvão Campos | Rui Melo | Tomás Alves, Músicos Giordanno Barbieri | Mariana Rosa

Golpada, estreia no Teatro Aberto em Lisboa, esta sexta-feira dia 14 de junho e fica de quarta a sábado às 21h30 e ao domingo às 16h30.