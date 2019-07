Guillermo Klein com o Hot Clube no S.Luiz

© creditos reservados

O convidado vai dirigir a orquestra de jazz do Hot Clube, vai até cantar e tocar piano, num piano elétrico que vai estar ali ao lado. Gonçalo Marques um dos músicos da orquestra, dirigida por Pedro Moreira, fala nesta parceria com o S.Luiz com três concertos, este de hoje fecha este ciclo, e convidar o pianista Guillermo Klein foi um passo fácil, até porque já o conhecia e apesar do pianista viver em Nova Iorque, vem muitas vezes à Europa. Na música de Guillermo Klein podemos encontrar os rasgos do Tango, a batida do Pop ou claro o groove do jazz. Para além de compositor e pianista Guillermo Klein também canta, e neste espetáculo também vai cantar, é como abrir uma janela da alma e dirigir uma orquestra é como tocar um grande instrumento. Um pianista que canta, e dirige a orquestra de jazz para uma noite de velhos e novos temas do argentino Guillermo Klein.

Concerto da Orquestra do Hot Clube de Portugal que convidou Guillermo Klein para o concerto esta noite às 21h00 no Teatro S.Luiz em Lisboa.