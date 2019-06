Há pirilampos no São Luiz

"O Convidador de Pirilampos", um livro de Ondjaki ilustrado por António Jorge Gonçalves © DR

Na sala Mário Viegas, no Teatro Municipal São Luiz , a escuridão toma conta do espaço. No palco está um quarteto: uma voz, um músico e dois desenhadores. Há folhas de árvores espalhadas pelo chão, três laranjas e uma espécie de livro, grande e aberto, onde vão suceder-se as imagens que ilustram esta história. Afinal, o que será um convidador de pirilampos e o que são pirivelhos?

Pub Pub

António Jorge Gonçalves, ilustrador e encenador, confessa à TSF que quando leu pela primeira vez a história de Ondjaki não criou imagens, não sabia bem o que fazer.

A jornalista Cláudia Arsénmio assistiu aos ensaios e conversou com o encenador António Jorge Gonçalves 00:00 00:00

"O texto, quando o Ondjaki mo enviou, esteve um ano e meio parado porque eu não sabia o que fazer com ele. (...) Achava que a ideia era engraçada, às vezes há ideias que são engraçadas, mas não sabia como fazer. Mas isso às vezes acontece-me com os livros e então levou um bocadinho de tempo, um ano e meio depois avançou-se para o livro e aí eu percebi que a história tinha umas pernas para andar maiores do que o livro".

Não achas que podem ficar tristes, esses pirilampos dentro de uma gaiola que fica dentro do teu quintal?

Cada atuação é única, com os quatro elementos em palco a ajustarem-se constantemente ao ritmo uns dos outros. Com a voz de Cláudia Semedo, o clarinete de José Conde, e as imagens de António Jorge Gonçalves e Paula Delecave, a história vai sendo desenhada, literalmente, em palco.

"Eu diria que, mais do que as diferenças, o maior desafio é conseguirmos os quatro absorver que quando há um que sai um bocadinho fora de onde estávamos à espera, conseguirmos aguentar todos para a máquina não se desfazer. É um bocadinho um trabalho de relojoeiro", revela António Jorge Gonçalves.

O ilustrador gosta do público mais jovem pois "cria um desafio para conseguirmos manter uma concentração" e tem ficado surpreendido pela conversa no final de cada espetáculo, quando há sempre uma conversa entre público e artistas.

O "Convidador de Pirilampos" terá apresentações para escolas entre terça e sexta-feira, às 10h30, com uma sessão extra na quarta-feira às 14h30, e para famílias no sábado às 16h00 e no dia 9 de junho às 11h00 e às 16h00.

No sábado, 8, às 17h00, será lançado, na Sala Bernardo Sassetti, o audiolivro "O Convidador de Pirilampos", editado pela BOCA.