Há rock (e muito mais) no Douro

Profjam, Dino D'Santiago, Clã, David Fonseca, Keep Razors Sharp, Dead Combo, Mão Morta e Jorge Palma. É por esta ordem que vão atuar os nomes convocados para o cartaz da quarta edição do Douro Rock, festival que acontece na margem direita do rio Douro, no Peso da Régua.

Esta sexta e sábado, há muito mais do que rock no recinto junto às piscinas da cidade. O festival abre com as novas tendências da musica pop portuguesa como Profjam e Dino D'Santiago, em universos bem diferentes, depois sobem ao palco os já consagrados Clã e o final de noite será com David Fonseca.

Conversa com Miguel Candeias da organização do festival, com sonorização de Miguel Silva 00:00 00:00

Na segunda noite, Keep Razors Sharp, Dead Combo, Mão Morta e Jorge Palma, que vai também vai dividir o Palco com Pedro Gonçalves e Tó Trips.

No recinto há várias propostas de street food e vinhos da região como não podia deixar de ser para completar o ambiente no cenário idílico do douro.