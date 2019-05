Harry Potter está de volta. J. K. Rowling lança quatro novos livros sobre a saga

© Direitos Reservados

Não é magia, o Harry Potter está mesmo de regresso. A autora J. K. Rowling vai lançar quatro novos livros sobre a saga do feiticeiro, onde será aprofundada a história "rica" de Hogwarts.

Pub Pub

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Pottermore Publishing e os ficou a saber-se que a nova série chegará aos fãs em formato de eBook, sendo o primeiro lançado já no dia 27 de junho.

Para já, os livros vão ser publicados com versões em inglês, francês, italiano e alemão e estarão à venda na Amazon britânica e americana, Apple e Kobo.

A nova saga é adaptada do audiobook "Harry Potter: Uma História da Magia" e vai abrir portas às disciplinas de Hogwarts, com foco nos feitiços, defesa contra as artes das trevas, cuidados com criaturas mágicas, mas também poções e herbologia.

A Pottermore Publishing revelou ainda o nome das obras: "Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts", "Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology", "Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy" e "Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures".