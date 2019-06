História ou Estória do Teatro em Portugal

© Miguel Carrilho

É a história do teatro português, ou do teatro em Portugal mas o encenador Martim Pedroso avisa que nem sempre se sabe, quando é verdade ou ficcionado, no fundo é o teatro, aqui o teatro está personalizado numa atriz Marina Albuquerque, o encenador Martim Pedroso quer assim abrir o jogo da ficção. Histórias, como aquele encontro, quase amoroso, entre a atriz e Luís de Camões, como se pode encontrar o Teatro a Literatura. O autor do texto, João Telmo, não quis fazer uma biografia do teatro Português, ou do teatro feito em Portugal, há também essa ressalva, nada de academia, muito como ouvimos é inventado, outras verdades são ditas, como o inicio de tudo em Gil Vicente. Garrett e Gil Vicente, Camões e muitos outros nesta história do teatro no corpo da atriz.

direção Martim Pedroso, texto João Telmo *, com Ana Sampaio e Maia, Cleia Almeida, João Telmo, Marina Albuquerque, Martim Pedroso, Paulo Duarte Ribeiro, espaço cénico Sara Franqueira, figurinos Monica Lafayette, direção técnica e desenho de luz José Álvaro Correia, música original e sonoplastia Carlos Morgado, maquilhagem e cabelos Cátia Bolota, assistência de produção Carolina Queirós Machado, fotografia Alípio Padilha, produção executiva Maria Tsukamoto, produção Nova Companhia, coprodução TNDM II e FITEI, * O texto inclui citações dos seguintes autores e obras:A Vizinha do Lado, de André Brun, O Fim, de António Ferreira Castro e António Patrício, Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, Os Marginais e a Revolução, de Alves Redol Forja e Bernardo Santareno, Marinheiro, de Fernando Pessoa, Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente, Cinderela, de Lígia Soares, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, A Cidade Queimada, de Mário Cesariny, Terra Firme, de Miguel Torga, Em nome da paz, de Natália Correia, e Peça romântica para um teatro fechado, de Tiago Rodrigues., A Nova Companhia é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - Cultura / DGArtes

História Ilustrada do Teatro Português na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, quarta e sábado às 19h30, quinta e sexta às 21h30 e ao domingo às 16h30 ainda até 23 de junho.