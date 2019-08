Hostel português entre os "100 grandes destinos de 2019" da revista Time

Em Vila Nova de Gaia, o The House of Sandeman surge na lista que elege museus, parques, restaurantes e hotéis que primam pela “qualidade, originalidade, sustentabilidade e influência”. © Wikimedia Commons

A revista Time escolheu os 100 melhores sítios do mundo para visitar e um deles encontra-se um Portugal. Num dos espaços mais icónicos de Vila Nova de Gaia, The House of Sandeman, o primeiro branded hostel do mundo, foi uma das escolhas da revista para visitar antes que o ano acabe.

"Desde a sua fundação em 1790, o fabricante de Porto é fiel à tradição e o seu novo hostel - no topo das históricas caves da marca - permite aos visitantes descobrir mais de dois séculos de história no fabrico do vinho do Porto", descreve a revista, sublinhando ainda que as características que apresentam, como visitas guiadas às caves, suítes com uma vista idílica para a cidade do Porto e dormitórios com preços em conta, foi o que valeu a este hostel, a distinção de melhor pequeno hostel de 2019.