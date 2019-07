Jazz no Jardim do Goethe Institut

© créditos reservados

É um tempo de finais de tarde longos, e o Goethe Institut, marca estes dias com um Festival que chamou Jazz Im Goethe Garten e este ano completa 15 anos e essa marca do tempo, é para Julia Klein, a identidade desta edição com festa depois do ultimo concerto, a 12 de Julho. Concertos de jazz europeu, com uma linha mais alternativa, tem sido esse o caminho, começa sempre com uma banda portuguesa e acaba com uma alemã. O Jardim do Goethe Institut, em Lisboa já se tornou lugar de passagem de um publico que já sabe o que vai ouvir, mas também os pássaros, já se tornaram parte de alguns dos concertos com respostas afinadas, em trocas com os músicos em palco. Seis concertos, com quatro estreias nacionais, para fins de tarde alemães com esplanada e bebida e comida, até para os pássaros músicos.

Tudo começa hoje com os portugueses Cat In a Bag, Bruno Figueira (saxofone alto), João Clemente (guitarra elétrica, ímanes), João Lucas (baixo elétrico), Duarte Fonseca (bateria)

Jazz im Goethe Garten, começa hoje, terça feira dia 2 de julho, ao fim a tarde, em Lisboa e fica até 12 de julho.