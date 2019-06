La Bohème, no S.Carlos

Direção Musical Diego Matheuz Encenação, cenografia e luzes Arnaud Bernard Figurinos Carla Riccotti Desenho de luz Stella Kaltsou - Coro do Teatro Nacional de São Carlos - HNK Zagreb — Teatro Nacional da Croácia © Rita Carmo

Puccini estreou esta obra La Bohème nos finais do século XIX, mas nesta encenação do Teatro Nacional de Zagreb, tudo se passa nos anos 40 do século passado, no bairro boémio de Quartier Latin, na Paris jovem e dos artistas. Rodolfo e Mimi apaixonam-se e é a história desse amor. Das quatro recitas, numa, os dois protagonistas Mimi e Rodolfo são os cantores portugueses: Carlos Cardoso e Susana Gaspar, a Mimi de Susana Gaspar é muito real, podíamos encontra-la agora na rua. Uma história de amor em 4 atos, um jovem que quer ser poeta e uma jovem, a Mimi, que chega doente, adoeçe cada vez mais, até morrer, mas na música é o lirismo de Puccini que marca este tenor, Carlos Cardoso, fala nessa voz redonda e cheia. A Paris da Boémia, dos artistas e dos amores, mesmo dramaticos, como só uma ópera podia ofecerer

Direção Musical Diego Matheuz, Encenação, cenografia e luzes Arnaud Bernard, Figurinos Carla Riccotti, Desenho de luz Stella Kaltsou, Assistente Encenação Tim Ribic, Assistente Cenografia Virgile Koering, Assistente Figurinos Sara Lopes, Mimì Natalia Tanasii (dias 7, 9, 14 e 16), Susana Gaspar (dia 11), Rodolfo Dmytro Popov (dias 7, 9, 14 e 16), Carlos Cardoso (dia 11), Musetta Julia Novikova, Marcello Christian Luján, Schaunard Diogo Oliveira, Colline André Henriques, Benoit, Alcindoro Mário Redondo, Parpignol Miguel Reis, Sargento Costa Campos, Guarda da alfândega João Oliveira, Coro do Teatro Nacional de São Carlos, Maestro Titular Giovanni Andreoli, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Maestrina Titular Joana Carneiro

Ópera La Bohème, de Piccini, estreia esta noite, de sexta feira 07 de Junho, no Teatro S.Carlos em Lisboa, e 9, 11 e 14 de junho às 8 da noite e dia 16 às 4 da tarde, a recita de dia 11 tem os dois cantores portugueses nos principais papéis.