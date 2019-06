© José Frade

Participar num coro, com cerca de 200 vozes, juízes, advogados, professores, reformados, amadores, dos que amam a música e querem superar-se, terem uma dimensão maior do que eles.Sem concessões, Eurico Carrapatoso o compositor, não deu um milímetro desta epopeia, podiam pensar que daria mais tempo por ser um coro amador, disse Eurico Carrapatoso, mas não foi o que aconteceu. "Linhagem" é a obra, de cerca de 70 minutos, por isso quase tão grande como a viagem de circum-navegação de Fernão Magalhães, embora o compositor diga que não, mas foi um esforço dos maiores, a maior já alguma vez feita pelo próprio compositor, confessou. É uma obra coral mas tem a Orquestra Filarmonia das Beiras, com o maestro Paulo Lourenço e ainda vozes soprano de Cecília Rodrigues e tenor de João Rodrigues para as palavras de Camilo Pessanha, D. Dinis e Fernando Pessoa, que é o tronco da obra com a "Mensagem". Tudo termina em castelhano, porque foi Sebastião Elcano que termina a viagem depois do assassinato de Fernão de Magalhães nas Filipinas, aqui na obra de Eurico Carrapatoso com palavras do poeta sevilhano António Machado, nesta epopeia de dar a volta ao mundo na metáfora da viagem dentro de nós

"Linhagem" de Eurico Carrapatoso, tem estreia mundial hoje a partir das 18h00 no grande auditório do CCB, em Lisboa, na Abertura do 8º Festival Coros de Verão, dentro das festas de Lisboa.