Lisb-on: dançar num lugar secreto da capital

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Miguel Fernandes 05 Setembro, 2019 • 23:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante três dias, o Parque Eduardo VII, vai receber mais de 30 nomes da música eletrónica com uma programação que começa a partir das duas da tarde e bem no coração de Lisboa.

Pub Pub

Um festival que acolhe milhares de "jardineiros", todos os que, no início de setembro, germinam o Parque Eduardo VII com o seu groove, a sua alma e movimentos de dança.

Pub Pub

Ouça a reportagem de Miguel Fernandes sobre o Lisb-on 00:00 00:00

Mas, apesar de estarmos a falar de um festival de música eletrónica, a programação começa sempre bem cedo para se desfrutar do ambiente do parque e da luz única da cidade de Lisboa.

Três dias e três palcos com propostas sempre diferentes para quem estiver no Lisb-on Jardim Sonoro.

Moodyman, Carl Craig, Marcel Dettmann, Masters at Work, Horse Meat Disco ou Róisín Murphy são alguns dos nomes maiores a subir aos três palcos do festival, este ano com o novo Tree House para além do Main Stage e do Carlsberg Stage.

O Lisb-on Jardim Sonoro também sem plásticos e a cuidar do espaço verde que ocupa e desde o início com uma causa social. Todos os anos há uma percentagem das receitas que reverte para a Casa dos Animais de Lisboa.