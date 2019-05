Marcelo condecora Souto de Moura com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública

Souto de Moura dedicou a condecoração aos colegas arquitetos © José Carmo/Global Imagens

Eduardo Souto de Moura foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública. Marcelo Rebelo de Sousa foi até ao Porto para homenagear o arquiteto.

Esta é a primeira vez que o Presidente atribuiu uma condecoração a uma só pessoa, fora do Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou a decisão com a forte ligação que o arquiteto, que venceu um Pritzker, mantém com a cidade do Porto.

"No processo que vai do esboço à obra edificada, de uma obra em determinado contexto a outra com coordenadas diversas, nesse processo ninguém duvida da vontade criadora e desassossegada de Souto Moura, a vontade de evoluir, de saltar, de progredir, mesmo que não abandonando nunca certas linhas elegantes e diretas dos modernistas e daqueles que vieram depois deles", justificou o Presidente da República.

Souto de Moura foi de poucas palavras, mas agradeceu a condecoração e dedicou-a aos colegas.