Morreu Maria Isabel Carvalhais, mulher de Manoel de Oliveira

Morreu Maria Isabel Carvalhais, esposa do realizador Manoel de Oliveira. A notícia é avançada pelo Público , que acrescenta que a mulher do cineasta morreu esta quarta-feira, no Porto, aos 101 anos.

Casados desde 1940, Manoel de Oliveira e Maria Isabel Carvalhais foram pais de quatro filhos.

Mais do que a acompanhar Manoel de Oliveira na realização, também teve um papel a desempenhar nos trabalhos do cineasta. Apareceu no grande ecrã em Inquietude (1998), Cristóvão Colombo - o Enigma (2007), no filme autobiográfico de Manoel de Oliveira Visita ou Memórias e Confissões (1992) ou no documentário Manoel de Oliveira, o Arquitecto (1993), de Paulo Rocha.

O corpo de Maria Isabel Carvalhais vai estar em câmara ardente na tarde desta quarta-feira, na Igreja Paroquial de Cristo Rei, no Porto. O funeral realizar-se na quinta-feira, com missa às 14h30.