Morreu Ric Ocasek, o vocalista dos The Cars

O músico norte-americano Ric Ocasek, 75 anos, vocalista da banda The Cars e escritor de canções, foi encontrado morto, no domingo, no seu apartamento de Manhattan, anunciaram fontes policiais de Nova Iorque.

O Departamento de Polícia da cidade adiantou que a causa da morte ainda não foi determinada, embora tenha dito à NBC e ao jornal The New York Post que aparente ter causas naturais.

Ocasek foi encontrado morto no seu apartamento de Gramercy Park pela ex-mulher, a antiga modelo de origem checa Paulina Porizkova, durante a tarde de domingo (hora local, noite na Europa).

Richard Theodore Otcasek nasceu em março de 1944, em Baltimore, conheceu o baixista Benjamin Orr em Cleveland, na adolescência, com quem formou e tocou em várias bandas até chegarem a The Cars, em 1978.

The Cars surgiram no contexto do movimento New Wave, atingindo sucesso de imediato com o álbum de estreia, homónimo, e com canções como "My Best Friend's Girl" e "Just What I Needed".

A revista Rolling Stone considerou-a a banda revelação, no seu ano de estreia.

Seguiram-se êxitos como "Let's Go", "You Might Think", "Shake It Up" e "Drive", nos anos seguintes.

A banda separou-se em 1988, com o álbum "Door to Door".

Em 2011, os membros sobreviventes (Benjamin Orr morrera em 2000) reagruparam-se para o álbum "Move Like This", composto por canções de Ric Ocasek, que o músico disse então ter preferido tocar com os ex-companheiros.

No ano passado, The Cars entraram na Rock and Roll Hall of Fame.