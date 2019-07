Mulheres Sózinhas, com Muitas Mulheres

© créditos reservados

É uma confissão em voz alta, em cima de um tapete de rebuçados prateados e com vestidos brilhantes, também prateados, três mulheres que falam delas próprias, e de muitas mulheres, três atrizes, amigas de há 20 anos, que há muito queriam estar assim juntas, Anabela Almeida, Cláudia Gaiolas e Sílvia Filipe, sem encenador, apenas uma ajuda na dramaturgia. Ao contrário do título nunca estão sozinhas, estão cheias de mulheres, de todas as mulheres, a começar pelas próprias, confissões, até ao nu, o corpo também diz quem são. Três mulheres, amigas, atrizes, mulheres como muitas de Circe A Medeia de Joana D'Arc a Ana Bolena, de Patti Smith a Capicua, de Maria Lamas a Frida Kahlo, só para falar de algumas, são as três sozinhas.

Pub Pub

direção artística e interpretação Anabela Almeida, Cláudia Gaiolas, Sílvia Filipe, figurinos José António Tenente, desenho de luz Daniel Worm d" Assumpção, sonoplastia Teresa Gentil, pesquisa e dramaturgia Alex Cassal e Judite Canha Fernandes, apoio coreográfico Miguel Pereira, produção executiva Daniela Ribeiro, residência de criação Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo, coprodução TNDM II, teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser.

As Três Sozinhas, estreia amanhã, quinta feira 4 de Julho, na sala estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e fica: quartas e sábados às 7 e meia da tarde, quinta e sexta às 9 e meia da noite e aos domingo às 4 e meia da tarde até 14 de julho.