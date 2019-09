Lisboa, 15/09/2017 - Primeiro dia da 5ª edição do Festival Caixa Alfama. Antonio Zambujo (Filipe Amorim/Global Imagens) © Filipe Amorim/Global Imagens

A canção "Sem Palavras", interpretada por António Zambujo, com composição de Mário Laginha e letra de João Monge, foi indicada esta terça-feira para o Grammy Latino de melhor canção em língua portuguesa. A música faz parte do álbum "Do avesso", editado pelo cantor no final do ano passado.

É a única canção portuguesa nomeada nesta categoria, no total de cinco músicas, todas elas de artistas brasileiros.