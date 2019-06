O Futuro Caminhando

© créditos reservados

O futuro é um caminho e não um espaço, ou um lugar, e por isso o coreografo Daniel Gorjão considera que o movimento, aquela passagem de um ponto para outro é a criação do futuro, quer dizer que um corpo em movimento está sempre num caminho de futuro. O que é que fazemos com este corpo que continua, apesar de tudo a mover-se, estamos a falar dos bailarinos, onde o corpo é matéria prima de trabalho, mas também dos outros como nós. A musica nesta peça, é uma criadora de um certo clima, não é uma contadora de histórias, é música para o caminho. As emoções numa ideia de futuro que está no nosso caminho e o caminho faz-se caminhando.

Pub Pub

"Nós como Futuro" ,peça de Daniel Gorjão para os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, estreia esta noite e até domingo, no Teatro Camões no Parque das Nações, em Lisboa.