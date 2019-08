O "Lisboa na Rua" juntou-se ao Jardim Zoológico e estreia o Bibliófilo

© Pixabay

Por Rute Fonseca 27 Agosto, 2019 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com sessões de cinema ao ar livre, o Lisboa na Rua juntou-se aos 135 anos do Jardim Zoológico. A música continua a ocupar grande parte do programa e entre dança do ventre, Hollywood, tango e kuduro. Há propostas para todos os gostos, como explica Joana Gomes Cardoso, presidente da EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa.

Pub Pub

"À quinta-feira o fado com nomes como Cristina Branco e Hélder Moutinho, sempre em sítios diferentes; à sexta-feira temos cinema, que este ano muda de localização para um sítio muito conhecido: o jardim zoológico de Lisboa; ao sábado temos o jazz, muito virado para crianças a partir da orquestra juvenil do Hot Club de Lisboa e aos domingos temos o Dançar a Cidade, que permite a qualquer pessoa, mesmo sem talento, dançar em diferentes sítios da cidade".

Pub Pub

Ouça a peça da jornalista Rute Fonseca 00:00 00:00

Este ano há uma estreia o Bibliófilo, é um jardim com livros, que vai estar aberto aos fins de semana e onde podemos encontrar edições raras ou ouvir contos para os mais novos e sessões de leitura para os mais velhos.

"É uma grande biblioteca ao ar livre, no jardim do Palácio Pimenta em Alvalade e a ideia é promover entre adultos e crianças um convívio com livros", explica Joana Gomes Cardoso.

A antecipar Lisboa Capital Verde Europeia 2020, está de regresso o Lisboa Soa, um festival de arte sonora. Até 29 de setembro os jardins da cidade vão ainda encher-se de acrobacias, instalações, performances, a programação está disponível na página da internet: cultura na rua.

O Lisboa na Rua arranca esta terça-feira. Todas as iniciativas são gratuitas.