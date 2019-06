"O melhor do Jazz português" no QuebraJazz

© Facebook/QuebraJazz

O Festival QuebraJazz, no Quebra Costas, a emblemática escadaria da zona histórica de Coimbra, que liga a baixa da cidade à universidade, vai abarcar vários géneros do jazz, com Cristina Branco como cabeça de cartaz, mas por onde vai passar, pelo segundo ano consecutivo, Salvador Sobral.

Degrau a degrau, este festival de jazz foi-se impondo na panorâmica nacional.

Um género musical cosmopolita, uma escadaria carregada de história, sete edições passadas que confirmam a solidez do evento. "Degrau a degrau o Quebra conquistou o seu lugar merecido no calendário nacional", refere a organização.

O cartaz é "tão eclético" quanto possível e pode ficar a conhecê-lo nesta entrevista que a TSF fez a Miguel Lima, da organização.