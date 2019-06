O Purgatório do Bando

© créditos reservados

Depois do Inferno, agora O Bando chega ao Purgatório, segunda estação da Divina Comédia cde Dante Alighieri. Dante viaja, há quem viaje, são três manhãs, três tardes e três noites e para este espetáculo do Bando há três vozes, para além da música de Jorge Salgueiro, a voz da tradução de Sophia de Mello Breyner e do próprio Dante, primeiro a encenação de João Brites, que escalou um muro para criar, olhar de cima, olhar para esta imensa maioria que anda, anda e nunca sai dali. Sentir o nós, como sempre o bando fala, sem querem mandar mensagens, diz João Brites que encena a dramaturgia feita por Miguel Jesus para que tudo faça sentido, partindo do numero de 40 coralistas do coro de Setúbal que se tornou marcante. Pare este espetáculo, sempre a música de Jorge Salgueiro que de novo assina mais um espetáculo do bando mas também a movimentação dos corpos a rolar entre as palavras para quem não pára de andar, Juliana Pinho trabalha com os elementos do coro a fazerem sempre o que sentem, sentir, é de novo a palavra. Muitas pessoas todas juntas. O que somos? Somos sombras. E porque é da luz que vem a nossa aparência, sombras nos chamamos. E assim, juntos aqui nos rimos e falamos e formamos os prantos e os suspiros que podem por toda a terra ser ouvidos.

texto Dante Alighieri, tradução Sophia de Mello Breyner Andresen , dramaturgia Miguel Jesus, encenação João Brites, música e direcção musical Jorge Salgueiro , corporalidade Juliana Pinhocenografia Rui Francisco , figurinos e adereços Clara Bento , desenho de luz Nicolas Manfredini, desenho de som Miguel Lima, com Fernando Luís, Nélson Monforte, Rita Brito, Sara Belo e 40 coralistas do Coro Setúbal Voz.

O Bando Apresenta O Purgatório de Dante Alighieri, de 6 a 9 no Fórum Luísa Todi em Setúbal e depois a meio de Novembro estará no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.