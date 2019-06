O Torreão, Sobrevivente

© créditos reservados

O Torreão da praça, agora do comercio, antes do paço, porque o rei ali viveu, é um sobrevivente, ou seja o lugar dele porque os vários torreões já morreram e foram de novo erguidos, Nuno Senos, que é o curador desta exposição fala nisso mesmo o lugar, aquele lugar estava destinado a ter um torreão e irá ter sempre. O lugar é espaço de torreão mas o próprio torreão já foi várias coisas inclusive casa do rei. Na nova Praça do comercio também o Torreão poente quer agora ser novo, por dentro, para ser um novo espaço de exposições do Museu de Lisboa, agora também um lugar de futuro. Objetos que já viveram ali, uma cadeira que poderia ter sido do rei, secretarias e utensílios quando foi ministério da defesa e a luz do Tejo que entra pelas janelas.

Exposição no Torreão Poente da Praça do Comercio, O Lugar do Torreão, Imagem de Lisboa para ver ainda até