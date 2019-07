"Onde Está Você, João Gilberto?", uma busca apaixonada pelo génio brasileiro © DR

O cineasta franco-suíço Georges Gachot é um apaixonado pela música brasileira, em geral, e João Gilberto, em particular. Ao longo dos anos, já assinou vários documentários sobre o tema, como "Maria Bethânia: Música é Perfume" (2005), "Rio Sonata: Nana Caymmi" (2010) ou "O Samba" (2014).

"Sou cineasta e fiz muitos filmes sobre a música brasileira e todo o tempo eu tentava encontrar João Gilberto. O meu último filme é uma história de tentar encontrar uma coisa que você nunca pode encontrar", diz Georges Gachot sobre o documentário em que, com a ajuda de familiares, antigos amigos e conhecidos do músico brasileiro, o realizador tenta desvendar o seu mistério e encontrá-lo para fazer um pedido.

O realizador conversou com a TSF um dia depois da notícia da morte de João Gilberto , no dia 6 de julho, confessando que "perder João Gilberto é uma coisa que me emociona muito e é uma grande perda para mim. Perder um criador que tem uma influência tão grande na cultura brasileira e no mundo inteiro, na verdade. É uma imensa perda".

"Onde está, João Gilberto?", que vai chegar às salas nacionais em agosto, foi inspirado pelo livro "Ho-ba-la-lá - À Procura de João Gilberto", do escritor Marc Fischer. O realizador refaz o percurso do escritor e jornalista alemão (1970 - 2011) na busca pelo pai da Bossa Nova.

Foi a canção "Ho-ba-la-lá", a única composta por João Gilberto para o álbum "Chega de Saudade", de 1959, que deu origem à paixão de Marc Fischer pela obra do compositor brasileiro, sublinhou a editora Companhia das Letras, que editou o livro no Brasil. O jornalista alemão morreu em abril de 2011, aos 40 anos, poucos dias antes da edição da obra, na Alemanha.

O documentário foi apresentado no ano passado no Festival de Locarno, em agosto, poucas semanas antes de ser mostrado no Brasil e antes da estreia na Alemanha, em novembro.