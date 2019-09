Os chimpanzés do parlamento britânico de Banksy vão a leilão

"Devolved Parliament", quadro de Banksy, pintado em 2009 © Banksy/Instagram

Em 2009 pintor de rua conhecido por Banksy retratou a Câmara dos Comuns repleta de chimpanzés. Dez anos depois, a obra vai ser leiloada na Sotheby's, em Londres, no dia da suposta saída do Reino Unido da União Europeia - 3 de outubro.

De acordo com o jornal The Guardian, "Devolved Parliament" é o maior quadro de Banksy, com quase quatro metros de altura. Estima-se que a obra vai arrecade um valor entre 1,5 milhões a dois milhões de libras (cerca de 1,69 a 2,25 milhões de euros), o que significa que ultrapassar o recorde pago por "Keep it Spotless", vendida em 2008 (por cerca de 1,53 milhões de euros).

A primeira aparição de "Devolved Parliament" foi em 2009, no Bristol Museum, e atraiu mais de trezentos mil visitantes, o que colocou o quadro no top 10 das exibições mais visitadas nesse ano.