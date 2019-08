Paredes de Coura. Voz aos apaixonados, poder a todos "nós"

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Ricardo Alexandre 18 Agosto, 2019 • 15:41 Partilhar este artigo Facebook

Nós. A primeira pessoa do plural atreveu-se a ser a última nota musical do Paredes de Coura. Num apelo à unidade, Patti Smith entoou aos quatro cantos do mundo por que o palco é também um lugar de luta.

Em Paredes de Coura também se começa a desenhar o mundo, basta que haja o rastilho de um microfone ligado.

"O povo tem o poder", uma das mais emblemáticas canções de protesto do mundo, foi o refrão de um concerto-manifesto anti-Trump, de um espetáculo de luta.

Mas Patti Smith também não se escusou a deixar uma homenagem ao rock de Jimmi Hendrix e a outros clássicos, porque a noite pertence aos apaixonados pela música, pertence a todos nós.