Pavilhão do Conhecimento assinala aniversário com festa de entrada livre para todos

É dia de aniversário do Pavilhão do Conhecimento, o que significa que é momento para experimentar brincando. O espaço, em Lisboa, está de portas abertas há 20 anos, e esta quinta-feira tem entrada gratuita para todos.

A diretora da rede do centro de Ciência Viva, Rosalia Vargas, contou esta manhã à TSF que o tema da festa é o circo, para que a alegria e a ciência sejam reagentes na mesma equação química. "Criámos uma festa com circo lá dentro, até porque temos uma grande exposição, que é a Tcharan! Circo de experiências, com ciência e circo. Vamos desafiar a física com números de malabarismo, caminhadas em corda e elástico como os trapezistas. Quem é que não quer experimentar isso, e em segurança?"

Rosalia Vargas adiantou que até vai haver oportunidade para "criar bolas de sabão gigantes".

Em 20 anos de vida, o Pavilhão do Conhecimento acolheu muitas exposições temporárias e recebeu vários visitantes ilustres: presidentes, cientistas de todas as áreas, astronautas, e todos aqueles que gostam de andar com a cabeça na lua.

No entanto, há salas que se mantiveram quase inalteradas desde o primeiro dia, e as eventuais mudanças são sempre notadas: "A sala mais concorrida que temos - sala Explora - mantém-se nos meus módulos desde a abertura, e materializa em módulos fenómenos da natureza. Quando retiramos algum módulo por algum motivo, temos logo quem pergunte por ele."

As portas do Pavilhão do Conhecimento abrem às 10h. As entradas são gratuitas e há atividades dentro e fora do museu. Rosalia Vargas deixa o convite feito: "Hoje queremos mesmo que se juntem a nós neste dia festivo."