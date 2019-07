Por Ana Maria Ramos 15 Julho, 2019 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Os "Poetas do Povo" já realizaram mais de 300 sessões de poesia, desde que o conceito nasceu em 2013 e têm cativado até os turistas que visitam Lisboa.

Os declamadores são figuras públicas, atores, músicos, produtores, radialistas, desafiados e convidados pelo músico Alexandre Cortez e pelo jornalista, Nuno Miguel Guedes, a escolher autores e temas semanais.

Este é um projeto da CTL - Cultural Trade Lisbon, também responsável pelo festival Silêncio e pelo "Poetry Slam" que dá atenção à palavra num espetáculo, acompanhado sempre por um músico e que enche todas as segundas-feiras, a pequena sala do espaço Povo de Lisboa, na rua Nova do Carvalho, também conhecida como rua cor-de-rosa, ao Cais do Sodré.