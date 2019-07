Problema no palco leva VOA do Restelo à Altice Arena. Noite é dos Slipknot

Lusa Por 04 Julho, 2019 • 17:03 Partilhar este artigo Facebook

Uma "falha de segurança" na estrutura do palco levou à alteração do recinto do VOA - Heavy Rock Festival, que decorre na quinta e na sexta-feira em Lisboa, do Estádio do Restelo para a Altice Arena, foi hoje anunciado.

"Devido a uma falha de segurança detetada esta manhã na estrutura do palco montado no Estádio do Restelo, a Prime Artists decidiu proceder à alteração de recinto do VOA - Heavy Rock Festival para a Altice Arena, de forma a garantir a segurança do público, dos artistas e de todo o staff", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Tanto os passes de dois dias como os bilhetes diários "adquiridos para o Estádio do Restelo passam a ser válidos para a entrada na Altice Arena".

A organização refere ainda que a programação e os horários "mantêm-se inalterados".

Slipknot regressam 10 anos depois, Slayer despedem-se de Portugal

Os norte-americanos Slipknot regressam esta quinta-feira a Portugal para atuar na estreia do VOA -- Heavy Rock Festival em Lisboa, na Altice Arena, enquanto os compatriotas Slayer encerram o evento, na sexta-feira, naquela que será a última digressão da banda.

Corey Taylor, vocalista dos Slipknot © Gustavo Bom/Global Imagens

Com origem em Vagos, em 2009, a 10.ª edição do festival de rock e metal chega à Altice Arena depois da última em Corroios (em 2017) e do interregno em 2018, com dois nomes fortes e também algumas bandas portuguesas como Rasgo, Thormenthor, Wako e Moonspell.

Fernando Ribeiro, dos Moonspell © Maria João Gala/Global Imagens

A banda liderada por Corey Taylor esteve sem atuar em Portugal precisamente desde o ano de estreia do VOA, na altura no Alive, em Oeiras, regressando a solo português um mês antes do lançamento do sexto disco de originais, intitulado "We Are Not Your Kind", que sucede a ".5: The Gray Chapter", de 2014.

Os nove mascarados de Des Moines, no estado norte-americano do Iowa, que já levam duas décadas de existência, sobem ao palco pelas 23h00, com as atuações por toda a Europa nas semanas anteriores a deixarem antever a interpretação de temas como "Surfacing", "People=Shit", "The Heretic Anthem", "Duality" e "(Sic)", terminando depois a digressão em Espanha, antes de seguir para os Estados Unidos.

Os concertos de Rasgo, While She Sleeps, Thormentor, Trivium e Arch Enemy antecedem a atuação de Slipknot.

Quanto aos Slayer, de Tom Araya e Kerry King, o fim da carreira foi anunciado em janeiro, após 37 anos enquanto banda, 12 álbuns editados e perto de 3.000 concertos, passando agora pela capital portuguesa na digressão final iniciada a 10 de maio, nos Estados Unidos.

Na sexta-feira encerram o festival também pelas 23h00, depois de Wako, Cane Hill, Moonspell, Gorija e Lamb of God se mostrarem ao público português.

As portas do recinto abrem pelas 15h00, com os passes custarem 75 euros e os bilhetes diários 50 euros.

A organização recomenda que o público chegue atempadamente ao recinto, "pois o processo de entrada estará sujeito à validação dos bilhetes e às normas de segurança (revista policial)" e que use transportes públicos.

Além disso, é pedida também "moderação no consumo de bebidas alcoólicas".

A organização refere ainda que "não é permitida a entrada de comida e bebida", lembrando que "a Altice Arena dispõe de pontos de restauração e bebida".

No recinto, além de ser "proibida a entrada de materiais considerados perigosos", como armas de fogo e armas brancas, garrafas, chapéus-de-chuva, correntes metálicas e material explosivo e pirotécnico, "não é permitido 'moshing' e 'crowd surfing'".