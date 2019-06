Quase Teatro, Teatro do Bairro Alto

© créditos reservados

Quase Teatro, é uma ideia para sete projetos em cinco lugares, quase no Teatro, todos à volta do edifício que neste momento está impraticável, e são todos projetos quase de teatro, muito à roda da performance e instalação e conferencia, Francisco Frazão que é o novo diretor do Teatro do Bairro Alto quer trazer a cidade para o teatro e agora neste caso é mesmo o teatro para a cidade. O momento inaugural deste quase, esta sexta feira remete para outras cidades, cidades da Síria e é uma instalação performance Gardens Speak de Tania El Khoury, lembrar as vitimas da guerra síria. Sete projetos em cinco lugares de Lisboa o cartão de visita do Teatro do Bairro Alto que deve abrir portas lá para outubro. Quase Teatro do Teatro do Bairro Alto de hoje, sexta feita, 14 de Junho, até 07 de Julho, em Lisboa.