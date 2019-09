Quem foi Roberto Leal? Amigos falam do "vulto", do homem "solidário"e dos preconceitos

© Mário Ribeiro/Global Notícias

Um homem "solidário", um "vulto da comunidade luso-brasileira" e "um dos cantores portugueses mais conhecidos no Brasil". É assim que algumas das pessoas que se cruzaram com Roberto Leal descrevem o cantor português nascido em Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros, e radicado no Brasil que morreu este sábado aos 67 anos, vítima de um cancro.

A notícia da morte do cantor foi avançada por José Cesário à TSF. O antigo secretário de Estado das Comunidades diz que o país fica "muito mais pobre e muito mais triste" com o desaparecimento do artista que, na sua visão, "fazia uma grande ligação entre Portugal e Brasil". José Cesário considera que Roberto Leal era mesmo "um vulto muito particular da nossa comunidade, da comunidade luso-brasileira".

Também o cantor Vitorino cruzou caminhos com Roberto Leal quando, em 2004, gravou para o disco "Roberto Leal e amigos: de Jorge Amado e Pessoa" o tema "Oh rama, oh que linda rama". O cantor recorda Roberto Leal como "uma personagem interessante" e um homem "solidário" e "bem-disposto".

"Era um dos cantores portugueses mais conhecidos no Brasil, coisa difícil, sobretudo depois dos anos 60 em que os cantores portugueses fugazmente passam pelo Brasil, mas não ficam, porque a música brasileira é muito forte e é um bocado impermeável à música portuguesa", adianta Vitorino à TSF.

Quando Roberto Leal o convidou para gravar com ele, Vitorino aceitou de imediato, mas confessa que essa decisão lhe valeu algumas críticas. "Ele pediu-me para eu gravar com ele essa moda e eu gravei com ele. Houve gente da música portuguesa que me criticou, porque eu gravei com o Roberto Leal, mas para quem canta português e para quem é solidário eu estou lá sempre."

"Havia um preconceito em Portugal em relação a ele, coisa que me irritava profundamente, por isso também decidi gravar com ele", remata.

Roberto Leal estava internado desde quarta-feira em São Paulo. José Cesário diz que o artista morreu esta madrugada e sublinha que o país "ficou mais pobre" com este desaparecimento.

O artista ficou conhecido por interpretar sucessos como "Arrebita", "Uma Casa Portuguesa" e "Chora Carolina".

Presidente da República recorda cantor "com amizade"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou este sábado "com amizade" o cantor português Roberto Leal e sublinhou "o seu papel junto das comunidades portuguesas".



"O Presidente da República recorda Roberto Leal com amizade, lembrando o seu papel junto das comunidades portuguesas, nomeadamente no Brasil, com ligação às suas raízes, durante várias décadas", lê-se numa nota da Presidência da República, enviada à Lusa, em que Marcelo também expressa as suas condolências à família.

*com Cristina Lai Men, Judith Menezes e Sousa e Lusa

Notícia em atualização