Quem não tem unhas também sabe tocar viola. Ou cavaquinho

© Artur Machado / Global Imagens

"Um castelo com dois muros,

eu hei-de mandar fazer

para prender os teus olhos

e não sei se estão seguros..."

Pub Pub

Adriano Correia de Oliveira, foi uma das vozes que celebrizou este "Vira Velho" do Minho, na década de 60. Outros o repetiram e Daniel, também se fez à música. Daniel Pereira. Cristo é alcunha. Dos tempos da universidade, por causa da barba e do cabelo farto, e do olho claro," à imagem do Cristo". A alcunha ficou, entre amigos e família, e virou nome artístico. O Daniel Pereira Cristo, de Braga e do cavaquinho.

Tinha sete anos quando a irmã pediu um cavaquinho, como prenda de aniversário. Foi aí que olhou de frente para o instrumento. O pai, tocava no grupo "Origem Tradicional", aos nove anos Daniel já acompanhava os concertos e as actuações. Adormecia e tinha colo das meninas, no regresso a casa. Mas o "som exótico" do membrafone ficou-lhe no ouvido e na ponta dos dedos. Começou a experimentar e não parou. Aos 10 anos, compôs a primeira música, que tocou na festa da escola. Em 2014 começa a carreira a solo, e lança "O Cavaquinho Cantado".

Até ao final deste ano há-de sair um novo álbum. Já lá vão os tempos em que Daniel se empoleirava num banco, com um pau na mão a fazer de microfone. O pai recorda "os espéctaculos bestiais" e a alma de cantor.

UmA questão de ADN com Daniel Pereira Cristo e Casimiro Pereira 00:00 00:00

Casimiro Pereira começou a cantar em casa. Ouvia a mãe e a irmã, trauteava. Foi solista no coro da Sé de Braga. É a influência maior de Daniel, "pela música, pelo associativismo, pela poesia, pelas palavras, pela paixão pela História". O sr. Casimiro acaba de fazer o Mestrado e está convidado para o Doutoramento. Está "bamboleante", mas daqui a um ano logo se vê. Talvez seja este o momento para os ouvirmos.

Casimiro à viola, Daniel ao cavaquinho, e vira o velho. "Se me riem para ti, já dizem que te namoro". 00:00 00:00

Uma Questão de ADN, com Teresa Dias Mendes, e sonorização de Joaquim Pedro, passa esta quinta-feira depois das 19h, repete de madrugada depois da 01h e domingo a seguir às 14h

A autora não escreve segundo a grafia alterada pelo Acordo Ortográfico de 1990