Samuel Úria. A Música das Palavras

Por Miguel Fernandes 17 Julho, 2019 • 23:07

Para além dos nomes internacionais, a 4ª edição do festival Mimo vai ter também vários artistas portugueses a subir aos palcos da cidade.

Stereossauro vai convidar Camané e Capicua num cruzamento da eletrónica com o fado, os Miramar são a dupla Peixe e Frankie Chavez e vão levar a folk, o blues e o rock a Amarante, a Orquestra do Norte vai apresentar um programa com Beethoven e Wagner, o DJ Ride - campeão do mundo de Scratch com Stereossauro - vai encerrar a noite de sábado no Parque Ribeirinho e Samuel Úria vai-se estrear no festival.

Samuel Úria conversou com Miguel Fernandes sobre o que aí vem no Festival Mimo. 00:00 00:00

Samuel Úria que tem no currículo discos como O Grande Medo do Pequeno Mundo, Carga de Ombro ou o mais recente EP Marcha Atroz vai actuar na noite de sábado 27. O palco do Parque Ribeirinho vai abrir às 20h com o vencedor do prémio Mimo de Música seguido depois, às 21h30 de Samuel Úria e a noite completa-se com os sons da Nigéria de Seun Kuti & Egypt 80, do brasileiro Criolo e ainda com o DJ Ride.

Mas a música e as palavras de Samuel Úria não se vão ficar pela actuação de sábado à noite. No mesmo dia, mas à tarde, o público pode participar do workshop A Música das Palavras com Samuel Úria a explicar os seus processos e como trabalha na arte de juntar música e palavra.

Samuel Úria é um dos músicos do Mimo que vão participar nos workshops que vão decorrer no Centro Cultural de Amarante.

Pode ainda inscrever-se na página do Mimo - há temas tão diferentes como "Música Armorial" com Ana Oliveira e Sérgio Ferraz, "Técnicas de Improvisação Vocal para um Canto Criativo" com Lívia Nestrovski, "O Cancioneiro Ladino" com Fortuna, "Criação Musical para Teatro" com Delia Fischer, "Dabke: Música e Dança da Palestina" com os 47 Soul, "Guitarras do Mundo" com Frankie Chavez e peixe, "Falando de Música" com Stefano Bollani, "Improvisação - 8 Hábitos Criativos" com Hamilton de Holanda, "Ritmo e Percurssão" com Bixiga 70 ou "A Música das Palavras" de Samuel Úria, que vão decorrer sempre no Centro Cultural de Amarante.