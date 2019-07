Saudade do futuro

© Tiago Petinga/EPA

Rubel Brisolla é um carioca de 28 anos que já assinou dois discos. Pearl em 2013 e Casas em 2018. Do primeiro ganhou grande destaque a canção "Quando Bate Aquela Saudade", do segundo ficou a nomeação para o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa.

Rubel está de regresso a Portugal e, depois da atuação no festival Super Bock Super Rock, no Meco, atua este domingo no Mimo em Amarante.

No Parque Ribeirinho, para além de algumas músicas de "Pearl" vai mostrar, sobretudo, as do álbum mais novo "Casas". Para este segundo disco afirma que quis dar um passo em frente, procurando novas sonoridades e convidando nomes de outras áreas da música do Brasil. O MC Ricon Sapiência e o rapper Emicida foram os convidados de "Chiste" e de "Mantra", canção que Rubel dedica aos grandes autores musicais brasileiros pedindo-lhes protecção e inspiração para osmaisnovos) estarem à altura da herança musical que receberam.

No cartaz do Mimo, este fim de semana, há alguns nomes do Brasil para ver e ouvir. Sexta-feira Livía Nestrovski e Fred Ferreira e Bixiga 70, no sábado Ana de Oliveira e Sérgio Ferraz, Délia Fischer, Hamilton de Holanda em parceria com o italiano Stefano Bollani e ainda Criolo e no domingo Fortuna e Rubel.