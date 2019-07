Saxofones em Palmela

© créditos reservados

De dois em dois anos Palmela, recebe o mundo inteiro do saxofone, juntar músicos de várias latitudes, mas também de vários géneros musicais com um único instrumento o saxofone. João Pedro Silva é o diretor do Festival, que partiu do quarteto de saxofones artemsax e sublinha isso mesmo os vários saxofones para vários tipos de música. Clássica, jazz, musica do mundo e contemporânea. São dezenas de espetáculos, 30 marcados, para ver alguns dos melhores no saxofone e com esse detalhe fundamental, todos são de entrada gratuita, e tem sido essa a premissa do Festival, uma ideia de paixão pelo instrumento. É um Festival que passa pelos concertos mas também pela formação, workshop e apesar de ter uma espécie de sede percorre toda a cidade uma logística que é preciso não perder de vista para o diretor de produção, Rui Braga é uma maneira de estar atento para que o programador possa aceitar mais um. Para o final da semana também há na rua espetáculo no largo de S. João com a Companhia de teatro O Bando e o novo espetáculo "Os Pássaros".

Festival de Internacional de Saxofone de Palmela começa hoje, segunda feira 08 julho de 2019 e vai até 13 de julho.