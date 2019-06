Soberana, Mãe de Loulé

© Jorge Gomes

A Mãe Soberana, festa e procissão acontece sempre na Páscoa, que é a festa pequena e duas semanas depois a Festa Grande, o Teatro do Elétrico foi convidado a criar um espetáculo com a mãe soberana de Loulé. Texto de Ana Lázaro e encenação de Ricardo Neves Neves, que pegou nesta religiosidade e num lado pagão da terra e dos ciclos da terra, no fundo são todos os do Algarve, e as pessoas contribuíram para este texto, são as palavras delas que ali estão, no texto ressoam as muitas centenas de entrevistas, a mãe é a protetora, é que dá sem pedir nada é a mãe e Soberana. Esta mãe é religiosa mas também é terra, nasce e morre todos os anos, renovasse, é a mãe da religião católica mas é também a mãe de Loulé, que segura o filho ao colo e olha um futuro, em ciclo. A Mãe também é a terra, mas é também a mãe de todos, a mãe a sul, de Loulé e do Algarve, é soberana

Texto Ana Lázaro, Encenação Ricardo Neves-Neves, Com Afonso Molinar, Ana Cloe, André Magalhães, Diana Vaz, Elsa Galvão, Joana Campelo, José Leite, Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Carolina Silva, Rita Cruz, Samuel Alves, Sílvia Figueiredo, Tadeu Faustino e Vítor Oliveira, Direcção musical Rita Nunes, Músicos Ana Cláudia Santos (flauta transversal), Igor Osório (trombone), Ivo Rodrigues (trompete), José Almeida (contrabaixo), Nádia Anjos (sax alto), Rita Nunes (sax tenor), Rui Pereira (bateria), Samuel Dias (piano), Direcção e arranjos vocais João Henriques, Sonoplastia e desenho de som Sérgio Delgado, Cenografia Henrique Ralheta, Construção de cenário Câmara Municipal de Loulé - GOE e Crestin Razvan, Eurico Brito, MaisUmP, Unip. Lda, Pedro Basílio, Tó Quintas, Figurinos Rafaela Mapril, Assistência de figurinos Ana Sabino, Desenho de luz Luís Duarte, Assistente de luz Cláudia Rodrigues, Vídeo Alexandre Serôdio, Apoio à dramaturgia Rafael Gomes, Assistência de encenação Rafael Gomes e Diana Vaz, Segunda assistência de encenação Afonso Molinar, André Magalhães e Rita Carolina Silva, Produção e comunicação Mafalda Simões, Co-produção Cine-Teatro Louletano e Teatro do Eléctrico

Soberana, Mãe Soberana de Loulé, estreia esta noite no Cine Teatro Louletano e fica apenas até domingo.