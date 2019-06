Suster de Pé uma Idéia

© créditos reservados

Como o corpo humano, os edifícios, as estruturas, têm de ter um esqueleto, ossos que os possam sustentar e é isso que faz esta exposição, mostrar os ossos, não basta ter uma ideia, é preciso suste-la, o curador Mario Rinke, faz precisamente essa analogia entre o corpo humano e as ideias sustentadas, o que fizeram foi pedir a todos os participantes que pensassem nos sonhos, naquilo que um dia gostariam de construir e é o vídeo que está no inicio desta exposição Os Ossos da Arquitetura. As referencias mais importantes, as ideias por onde se guiam, o que vão reunindo nas suas carreiras a que chamaram a secção dos sonhos, porque estão aqui reunidos 7 ateliers de arquitetos e engenheiros, é preciso desenhar um edifício ter uma ideia mas é preciso que tenha a estrutura para que possa manter em pé, Mário Rinke o curador fala no trabalho do engenheiro português Rui Furtado num dos hexágonos da exposição, em andaimes, um prédio que pode ser o que quiser quando se quiser, este pode ser um projeto para outros projetos num futuro. Com as cidades cada vez mais densas é preciso construir em altura e também que sejam edifícios adaptáveis como este, que é um projeto para S. Paulo, no Brasil.Todos os sete ateliers de arquitetos e engenheiros estão a trabalhar neste momento, embora nem tudo o que é apresentado nesta exposição tenha sido construido, são ideias que precisam de ossos.

Os Ossos da Arquitetura, exposição inaugurada, na terça feira ao fim da tarde, na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, até 15 de Setembro com várias visitas guiadas com marcação.