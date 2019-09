Cantora norte-americana Taylor Swift © Caitlin Ochs/Reuters

A cantora norte-americana Taylor Swift atua em Portugal no próximo ano, dia 9 de julho, no NOS Alive. A autora dos êxitos Lover e The Man é assim o segundo nome confirmado para o festival de música em 2020, depois da banda portuguesa Da Weasel, que regressa aos palcos dia 11 de julho.

O espetáculo foi confirmado pela própria Taylor Swift, no seu site oficial.