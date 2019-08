Tema inédito de Celeste Rodrigues, um ano depois da morte

© Filipe Amorim/Global Imagens

Celeste Rodrigues morreu há um ano, aos 95 anos. A artista completou uma das mais longas carreiras no fado, 73 anos.

Agora, no primeiro aniversário da sua morte, o neto, o realizador Diogo Varela Silva, esteve à conversa com a TSF e deu a conhecer pela primeira vez o tema "Quero cantar para a Lua", com a orquestra da Gulbenkian, em dueto com Kátia Guerreiro.

Ouça o excerto da conversa com o neto de Celeste Rodrigues e a última música da fadista 00:00 00:00

O último registo de Celeste é divulgado neste dia, num vídeo onde é possível ver a última gravação da fadista.

Esta noite, a TSF transmite um programa Zona Ribeirinha especial, depois das 23h00, para comemorar a vida de Celeste Rodrigues.