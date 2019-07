Trinta Anos de Serralves no Porto

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 17 Julho, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São 30 anos da Fundação e 20 anos do Museu de Serralves, porque o museu só foi inaugurado em 1999 e agora com esta exposição há uma vontade de olhar lá atrás, mas sem a nostalgia do passado e ideia é olhar o futuro, como ressalva um dos curadores da exposição Ricardo Nicolau. O futuro veio, também, do primeiro diretor do museu de Serralves, o espanhol Vicente Todoli, que foi nomeado antes ainda de haver museu e isso permitiu que trouxesse muitos artistas a expor e a criar para a casa "art deco" de Serralves, que se juntaram à coleção, obras feitas para Serralves e em Serralves. Nestes trinta anos de Serralves muito se misturou com a cidade e a cidade muito foi mudando e agora ao olhar para estas obras feitas no Porto descobre-se que a pobreza preservou um Porto que mudou agora que o dinheiro fez escala na cidade. Nesta exposição, a cidade também recebe as obras da coleção de Serralves, que sai assim fora de portas para a Câmara municipal do Porto e para o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

Pub Pub

Viagem ao Principio: Ida e Volta - 30 anos de Coleção de Serralves, para marcar três décadas da Fundação no Porto, ainda até 03 de Novembro.