Um mosteiro mal-amado... e um moinho restaurado

Um, quase invisível, praticamente demolido. É o mosteiro de S. Salvador de Banho, da ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, construído no século XI. A sua extinção deu-se em 1528.

Outro, o Moinho de Banho, foi erguido, em finais do século XVII, com águas tomadas no ribeiro de Sapogal. Foi, por estes dias, restaurado e doado à Câmara Municipal de Barcelos. Tratou desta tarefa o médico psiquiatra Mário Vale Lima, de 72 anos, nascido e a residir nesta aldeia rural minhota.

Mário Vale Lima

É por este território de Património que se desenha a reportagem de Manuel Vilas Boas com sonorização de Miguel Silva.