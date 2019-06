Uma caminhada com livros e teatro para conhecer "a serra mais desconhecida" do país

O geógrafo português Amorim Girão descreveu o Montemuro como a "serra mais desconhecida de Portugal". Para inverter este cenário, três associações dos concelhos de Castro Daire, Cinfães e Resende juntaram esforços para dinamizar o território que têm em comum: a montanha, através de uma caminhada literária, que acontece já este sábado, 8 de junho.

O trilho vai percorrer 24 quilómetros de serra, de Feirão, em Resende, a Aveloso, Cinfães, passando pela Gralheira, em Castro Daire. A guiar os caminheiros vão estar as palavras de vários escritores como Eça de Queiroz ou Aquilino Ribeiro.

"A ideia é simples é dar a conhecer um pouco a serra, a literatura que existe sobre a serra. É muito difícil não fazer uma colagem até porque a serra continua, apesar desta descaracterização causada pelas eólicas, [com a mesma] essência. A paisagem natural continua cá e ainda hoje conseguimos pegar em diversas obras, de diversos autores e fazer essa colagem nos termos precisos em que eles escreveram", explica José Poças, da organização, dando como exemplo o livro "O crime do padre Amaro", cuja história se passava em Feirão, Resende, e onde vai começar precisamente a caminhada.

Para além de Eça de Queiroz, o percurso vai revisitar com encenações e leituras, ao longo dos 24 quilómetros de trilhos, textos de autores como Rodrigues da Cunha, Abel Botelho, Amorim Girão, Orlando Ribeiro, João de Araújo Correia, Miguel Torga, entre outros.

Nessas recriações estarão envolvidas 60 pessoas, que estão ligadas a três associações: a Mcher, de Castro Daire, a Defesa do Vale do Bestança, de Cinfães, e a Defesa do Vale de Cabrum, de Resende.

"Acho que é uma iniciativa extraordinária. Esta é uma oportunidade que temos de dar a conhecer as maravilhas que temos na nossa terra e de poder conjugar esta beleza natural com literatura. Acho que é uma iniciativa fantástica", refere Susana Matias, uma das participantes.

Ida David acrescenta que foi com "bom grado" que as três coletividades se juntaram, esquecendo rivalidades de outros tempos. "Estamos todos unidos para desenvolver o interior e trazer mais pessoas para cá", diz.

Ida e Susana garantem que "as pernas vão aguentar com certeza" a caminhada de mais de duas dezenas de quilómetros que as espera este sábado.

Já se inscreveram na iniciativa perto de 400 pessoas, vindas de todo o país. Quem quiser pode fazer apenas parte do trilho. A organização vai disponibilizar autocarros para quem não possa ou não queira percorrer a pé todo o percurso.

"Mais de metade das pessoas vem de fora. Temos inscrições de todo o país o que é muito bom para a economia local", refere José Poças.

Esta promete ser a primeira de várias caminhadas literárias no Montemuro, a serra que quer deixar de ser "a mais desconhecida de Portugal".

"Eu não diria que vá haver uma segunda edição desta caminhada. Vai com certeza haver novas edições, com novos trilhos, escritores, leituras e encenações, não vamos repetir esta. Vamos fazer novas", remata José Poças.