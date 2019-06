Uma noite para conhecer a literatura contemporânea do continente europeu

© Albert Gea/Reuters

É o acontecimento mais internacional das Festas de Lisboa. Ao longo da Colina de Santana, entre as 18h00 e as 23h30, a literatura europeia vai invadir 14 espaços da cidade. " As obras serão interpretadas em 14 espaços da colina de Santana entre o Campo Mártires da Pátria e a Avenida Almirante Reis", revela Manuel Malzbender, organizador destas Noites da Literatura Europeia.

As obras foram escolhidas por institutos culturais e embaixadas europeias sediadas em Lisboa. "Não existe qualquer imposição quanto à escolha do autor, são sempre autores, jovens, contemporâneos, europeus e o critério fica nas mãos dos institutos que integram o Eunic Portugal. A escolha como é feita por seres humanos é sempre subjetiva", afirma Manuel Malzbender, organizador destas Noites da Literatura Europeia.

Manuel Malzbender conta que esta é uma "espécie de festa da Literatura" que permite ao público escolher o onde quer ir e o que quer ouvir." É um evento em que os percursos não estão definidos, o próprio público é que decide que local pretende visitar." As interpretações começam sempre à meia hora, às 18h, às 18h30, 19h e por aí fora até às 23h30 e têm as duração de 10 a 15 minutos. "O público é que escolhe o seu percurso, pode repetir, pode passar da Irlanda para a Croácia, da Espanha para a Áustria e poderá passar uma noite inteira a conhecer a literatura contemporânea do nosso continente", explica Manuel Malzebender.

John Banville, Fiona Mozley, Mayliz de Kerangal, Radu Paraschivescu, Daniel Kehlmann, Leopoldo María Panero, Judith Nika Pfeifer, Enrico Ianniello, Kamil Bouska, Dubravka Oraic Tolic, Maria Turtsscaninnoff, Olga Tokasrczuck, Christos Ikonomou e João Tordo são os autores com obras representadas nesta 7ª edição da Noite da Literatura Europeia. Inês Lapa, Ulisses Seia, Sandra Hung, Alexandra Teles, Efthimios Angelakis, Ana Água, Tiago Patrício, Elmano Sancho, Patrícia André, Ana Jordão, Vanessa Marques Oliveira, Cátia Tomé, Hugo Bettencourt e Rui Zink dão-lhes voz.

Os lugares são o Paço da Rainha, a Galeria Monumental, a Nova Medical School, a Xuventude de Galicia, a Biblioteca de São Lázaro, a Escola Básica nº 1 e as Carpintarias de São Lázaro.