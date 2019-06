Uma Última Vez Forsythe no Porto

© créditos reservados

Uma noite para revisitar a história da dança, do ballet do contemporâneo e onde William Forsythe também faz parte. A Quiet Evening Of Dance, é talvez bom lembrar que William Forsythe tinha prometido que não voltaria a coreografar, Tiago Guedes, diretor artístico do Teatro Municipal do Porto, o Rivoli, sublinha este momento único não de uma mas de duas noites tranquilas de dança. Claro que não é a história da dança portuguesa, mas uma dimensão mais universal desde a dança na corte de Luis XIV até à dança mais contemporânea destes dias, sempre com o toque de Forsythe que marcou a dança no mundo inteiro, um espetáculo que liga peças mais antigas e uma nova de agora. Duas noite únicas, no Rivoli, para ver de novo William Forsythe em palco. A Quiet Evening of Dance de William Forsythe, hoje e amanhã, sexta e sábado, no Teatro Municipal do Porto, hoje às 21h00 e sábado às 19h00.